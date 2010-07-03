Неизвестные напали на посетителя ресторана в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Посетитель ресторана на Рождественском бульваре подвергся нападению неизвестных, которые скрылись на автомобиле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

Злоумышленники успели забрать у потерпевшего сумку. Вскоре он обратился в полицию.

Как утверждает источник в правоохранительных органах, сейчас подозреваемых на BMW X5 уже задержали.