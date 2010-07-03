Китаянку арестовали за видео с откровенным нарядом и пионерским галстуком

Фото: ТАСС/DPA/Jens Kalaene

Жительницу китайской провинции Сычуань арестовали за опубликованное в соцсетях видео, где она позирует в откровенном наряде с пионерским галстуком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

С начала прошлого года девушка разместила четыре ролика на разных платформах. Записи с ее участием собрали более трех миллионов просмотров. В одном из видео китаянка в красной блузке, мини-юбке и галстуке голыми руками ловит рыбу в грязи во влажном илистом поле.

В полиции сочти это нарушением закона "О защите памяти павших героев". Документ запрещает осквернять наследие и память павших. Выложившая ролик девушка, по мнению правоохрателей, оскорбила символ павших героев революции, чести и славы юных пионеров.

В итоге китаянку арестовали на 12 суток. Ей также назначили штраф и заставили удалить опубликованное видео. Предупреждение получил и оператор, помогавший девушке снимать ролики.