Спасатели проверяют сообщение о застрявших на льдине детях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое детей застряли на льдине в реке Цыганка в районе поселения Воскресенское в ТиНАО. К месту происшествия выезжали спасатели, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.

Сообщение в спасательное ведомство поступило утром 9 апреля от очевидцев. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС сообщили, что к моменту приезда спасателей на льдине детей не было, помощь никому не потребовалась.