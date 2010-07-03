Вооруженный неизвестный напал на предпринимателя на юго-востоке столицы

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На юго-востоке столицы водитель дал отпор вооруженному мужчине, который пытался отобрать у него миллион рублей. С заявлением обратился индивидуальный предприниматель 1972 года рождения, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По данным следствия, 4 апреля на Тихорецком бульваре злоумышленник пробрался в салон автомобиля Toyota Land Cruiser, который принадлежит предпринимателю, где стал ждать владельца.

"Во время движения по Волгоградскому проспекту злоумышленник, угрожая водителю травматическим пистолетом, попытался открыто похитить миллион рублей, но в связи с оказанным сопротивлением скрылся, ничего не похитив", – сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое. Личность злоумышленника устанавливают.