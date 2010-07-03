Один человек пострадал при пожаре в Одинцовском районе Подмосковья

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел в частном доме на территории Одинцовского района Московской области.

В результате происшествия пострадал один человек, передает пресс-служба областного главка МЧС.

Инцидент произошел 7 апреля в деревне Немчиново на улице Новая, дом 99.

Для тушения возгорания были привлечены 37 человек и 11 единиц техники.