Москвичка обратилась в полицию после покупки шубы в результате психической атаки

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Москвичка пожаловалась в полицию на неизвестных, которые якобы подвергли ее психической атаке и продали ненужные вещи.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, 80-летняя пенсионерка обратилась в полицию 7 апреля. По данному факту в МВД проводят проверку.

По ее словам, незнакомые граждане Греции 2 февраля 2018 года подвергли ее психической атаке, после чего продали шубу и два комплекта постельного белья за 30 тысяч рублей.

6 марта сообщалось, что полиция проводит очередную проверку по заявлению жительницы столицы, которая семь лет просит отыскать своего брата, умершего в 2012 году.