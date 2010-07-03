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01:18

Обнаженную женщину без сознания нашли на юго-востоке Москвы

происшествия

01:18

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Женщина без сознания найдена обнаженной во дворе дома на юго-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, женщину обнаружили 7 апреля дворники.

Отмечается, что она лежала у открытого подвала дома в районе Печатники. После этого ей вызвали скорую помощь.

Полиция проводит проверку. Устанавливается личность женщины и обстоятельства произошедшего с нею.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее сообщила, что четырех детей нашли в захламленной квартире в Мытищах.

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происшествия

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