Состояние троих пострадавших при пожаре в ТЦ "Персей" улучшилось

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Состояние трех спасателей, пострадавших при тушении пожара в торговом центре "Персей" на востоке Москвы, улучшилось, сообщает Агентство "Москва".

Пожарных перевели из реанимации, они находятся в ожоговом отделении. В НИИ имени Склифосовского, куда их госпитализировали, рассказали, что спасатели находятся в состоянии средней тяжести, температура у них нормальная.

Пожар в ТЦ вспыхнул 4 апреля. В результате ЧП пострадали пять сотрудников МЧС. Погиб один сотрудник торгового центра.

По данному факту столичное следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.