СК начал проверку после гибели 13-летнего зацепера в Химках

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Следователи начали проверку после гибели 13-летнего зацепера в Химках, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел 8 апреля на 621-м километре перегона Сходня – Химки Ленинградского направления МЖД.

По данным следствия, подросток катался на крыше вагона "Ласточки" сообщением Тверь – Москва, однако не удержался и упал с состава. От полученных травм ребенок скончался на месте.