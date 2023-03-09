Бизнесмена Худояна обвинили в мошенничестве еще на 1,5 млрд рублей – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда РФ

Ранее осужденному бизнесмену Альберту Худояну предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ему вменяется то, что он похитил доли компании Mansfield Executive Limited, которая зарегистрирована в Лондоне, и ее бенефициара Сергея Говядина на общую сумму около 1,5 миллиарда рублей", – сообщил собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении предпринимателя расследует 12-й отдел ГСУ МВД России по Москве.

Худоян является владельцем компании "Оптима девелопмент". В 2021 году предпринимателя осудили на 6 лет колонии за мошенничество с землей более чем на 4,2 миллиарда рублей.

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