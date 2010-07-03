Неизвестный украл из офиса столичной фирмы сумку с 2,4 млн рублей

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Неизвестный украл из офиса столичной фирмы сумку, в которой находилось почти 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД, в полицию обратился советник генерального директора организации и заявил о краже из офиса в Кривоколенном переулке. Полицейским удалось установить, что в период с 12:00 до 13:00 дня неизвестный совершил кражу сумки, в которой находилось 40 тысяч рублей и 32 тысячи евро, принадлежащих заявителю.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Ведется розыск преступника.

Ранее более 13 миллионов рублей украли из квартиры руководителя коммерческой организации, расположенной на Новом Арбате. В полицию обратился мужчина 1992 года рождения. Он рассказал, что в его квартире на улице Новый Арбат, 31/12 произошла крупная кража.

Выяснилось, что преступник похитил 200 тысяч долларов, принадлежащих заявителю. Материальный ущерб достиг порядка 13 миллионов 159 тысяч рублей.