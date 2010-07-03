Два человека погибли в аварии в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В городском округе Ликино-Дулево в Московской области произошло серьезное ДТП. Погибли два человека, еще семь получили травмы, передает РИА Новости.

Столкнулись два легковых автомобиля на дороге Р-105. Семерым пострадавшим была оказана медицинская помощь, пятерым из них потребовалась госпитализация, так как они получили травмы разной степени тяжести.

Уточняется, что из пострадавших трое – дети. Для ликвидации последствий ДТП привлекались шесть единиц техники и 19 человек.

Ранее утром 9 марта произошло ДТП с участием грузовика и легковушки на Ленинградском шоссе. В этой аварии также погибли два человека.