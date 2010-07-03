Более 13 млн рублей украли у гендиректора компании на Новом Арбате

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Более 13 миллионов рублей украли из квартиры руководителя коммерческой организации, расположенной на Новом Арбате, передает ТАСС.

В полицию обратился мужчина 1992 года рождения. Он рассказал, что в его квартире на улице Новый Арбат, 31/12 произошла крупная кража.

Выяснилось, что преступник похитил 200 тысяч долларов, принадлежащих заявителю. Материальный ущерб достиг порядка 13 миллионов 159 тысяч рублей.

Задержан подозреваемый – безработный мужчина 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.