Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2018, 14:37

Происшествия

Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в ДТП с участием иномарок в ЮВАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП на юго-востоке столицы. Там столкнулись две иномарки.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, "санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетал на 2-ю улицу Машиностроения, где произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие". Одного их пострадавших, который получил травмы различной степени тяжести, доставили вертолетом в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.

По информации пресс-службы, на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
Кроме того, в столичном главке ГИБДД уточнили, что на 2-й улице Машиностроения при столкновении иномарок Skoda и Chevrolet пострадал один из водителей.

происшествия ДТП
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика