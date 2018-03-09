Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в ДТП с участием иномарок в ЮВАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП на юго-востоке столицы. Там столкнулись две иномарки.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, "санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетал на 2-ю улицу Машиностроения, где произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие". Одного их пострадавших, который получил травмы различной степени тяжести, доставили вертолетом в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.

По информации пресс-службы, на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

Кроме того, в столичном главке ГИБДД уточнили, что на 2-й улице Машиностроения при столкновении иномарок Skoda и Chevrolet пострадал один из водителей.