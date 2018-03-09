09 марта 2018, 14:37Происшествия
Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в ДТП с участием иномарок в ЮВАО
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП на юго-востоке столицы. Там столкнулись две иномарки.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, "санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетал на 2-ю улицу Машиностроения, где произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие". Одного их пострадавших, который получил травмы различной степени тяжести, доставили вертолетом в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.
По информации пресс-службы, на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
Кроме того, в столичном главке ГИБДД уточнили, что на 2-й улице Машиностроения при столкновении иномарок Skoda и Chevrolet пострадал один из водителей.