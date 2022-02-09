Рейсовый автобус обстреляли в Иерусалиме

9 февраля, 23:51
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Рейсовый автобус попал под обстрел в Иерусалиме. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление местной полиции.
Инцидент случился на бульваре Леви Эшколь. На место происшествия незамедлительно прибыли силы полицейских.
"Операцией руководит командующий столичным округом ведомства Дорон Турджеман", – уточнили в пресс-службе.
В заявлении добавляется, что в результате происшествия никто не пострадал. При этом подозреваемый в обстреле скрылся с места преступления.
По факту случившегося начато расследование.
Как пишут израильские СМИ, под обстрел попал автобус 59-го маршрута. В результате в нем оказались выбиты стекла.
Ранее неизвестные обстреляли школьный автобус в американском городе Питсбург. В результате случившегося погиб 15-летний ученик.
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