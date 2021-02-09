Тело мужчины найдено после хлопка в квартире на северо-востоке Москвы

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Тело мужчины обнаружили после хлопка в жилом доме на северо-востоке столицы. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах.

"В одной из квартир на Палехской улице раздался хлопок, после чего там было обнаружено тело мужчины. Его обнаружила мать, которая находилась в соседней комнате", – говорится в сообщении. Как уточнил собеседник, мужчина до этого сильно болел.

На место происшествия прибыли следователи, продолжается расследование.

Ранее хлопок газа зафиксировали в баре в Москве. По данным ГУ МЧС, на втором этаже, на кухне вспыхнула газовоздушная смесь.