Следствие начало проверку после инцидента с самолетом в Шереметьеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следствие начало проверку по факту приземления в аэропорту Шереметьево самолета с неисправной гидравликой, передает РИА Новости.

По сведениям следствия, у самолета "Аэрофлота" сообщением Москва – Прага сработала сигнализация "низкого уровня первой гидросистемы". На борту находились пять членов экипажа и 53 пассажира. Пострадавших нет, посадка прошла без происшествий.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" с отказавшей гидравликой сел в Шереметьеве. Уточнялось, что авиалайнер сел благополучно.