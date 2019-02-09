Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего при падении с высоты в ТиНАО

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Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего при падении с высоты в поселке Сосенки, сообщает Агентство "Москва".

Экипаж вертолета с авиамедицинской бригадой на борту сел на ближайшую площадку, где с пострадавшим ждала машина скорой помощи. Мужчину с травмами перенесли в вертолет и эвакуировали в лечебное учреждение столицы.

В январе в ТиНАО человек также пострадал при падении высоты. Из Коммунарки его эвакуировали вертолетом санавиации в московскую больницу.