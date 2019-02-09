Посольство РФ выясняет, есть ли пострадавшие россияне при столкновении поездов в Испании

Фото: vk.com/Российские железные дороги "РЖД"

В Испании лоб в лоб столкнулись два пригородных поезда. По неизвестной причине они оказались на одном пути.

Как сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на российское посольство в Испании, сейчас дипломаты уточняют, есть ли среди пассажиров россияне.

ЧП произошло в 60 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате аварии погибла машинист одного из поездов, около сотни человек пострадали, 19 госпитализировали, еще трое находятся в тяжелом состоянии.