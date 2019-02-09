В Лондоне самолет снесло со взлетной полосы ураганным ветром

Из-за непогоды самолет в лондонском аэропорту снесло со взлетной полосы. Приземлится ему помешал ураганный ветер.
Как сообщает телеканал Москва 24, пилотам компании "British Airways" почти удалось посадить лайнер, но как только шасси коснулись земли, борт сильно занесло. Летчикам ничего не оставалось, как резко поднять его обратно в воздух.
В настоящий момент в Великобритании свирепствует ураган "Эрик". Скорость ветра местами достигает 110 километров в час. На севере страны объявлен оранжевый уровень опасности. В ряде городов повалены деревья, оборваны провода электросетей, закрыты дороги и автомобильные мосты. Жертвами стихии уже стали два человека.
Английский самолет снесло со взлетной полосы ураганным ветром
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