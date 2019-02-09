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Движение трамваев по Симферопольскому бульвару полностью восстановлено. Об этом сообщается на странице Мосгортранса в Twitter.

"Движение трамваев № 1, 3, 16, 49 по Симферопольскому бульвару полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

Движение трамваев № 1, 3, 16, 49 по Симферопольскому бульвару полностью восстановлено. — Московский транспорт (@DtRoad) 9 февраля 2019 г.



Ранее сообщалось, что движение трамваев четырех маршрутов задерживается на Симферопольском бульваре. Задержки были вызваны повреждением контактной сети.

Причиной повреждения сети стало возгорание в кабине одного из трамваев. Сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.