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08:19 (обновлено 09.02.2019 09:08)

Движение трамваев задерживается на Симферопольском бульваре

происшествия транспорт

08:19

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Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Движение трамваев четырех маршрутов на Симферопольском бульваре. Задержки вызваны повреждением контактной сети. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"На Симферопольском бульваре – повреждение контактной сети. Здесь задерживаются трамваи №1, 3, 16, 49. Маршруты изменены (до Нижних Котлов). По Симферопольскому бульвару временно ходят автобусы. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что на Симферопольском бульваре около дома №37 произошло возгорание в кабине трамвая на площади два квадратных метра. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.

В начале февраля на северо-востоке Москвы произошло возгорание в моторном отсеке одного из автобусов ГУП "Мосгортранс". В момент ЧП в салоне не было пассажиров. Возгорание ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные. На предприятии уточнили, что причины пожара пока неизвестны, проводится расследование.

происшествия транспорт

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