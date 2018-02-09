Проводится проверка после обращения в больницу мужчины с огнестрельным ранением

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Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту обращения мужчины с огнестрельным ранением в больницу на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступила информация о том, что в медицинское учреждение на улице Гурьянова обратился мужчина с ранением. По предварительной информации, он пострадал после выстрела из травматического пистолета", – сказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

В конце января неизвестный в ходе ссоры застрелил из травматического пистолета мужчину рядом со станцией метро "Славянский бульвар". После инцидента злоумышленник скрылся. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.