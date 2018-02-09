Пять человек пострадали от взрыва газового баллона в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Пять человек, пострадавшие при взрыве газового баллона на ферме в Ступинском районе Подмосковья, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков заявил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Взрыв газа на животноводческой ферме произошел в ночь с 8 на 9 февраля. Отмечается, что все пострадавшие работали на ферме.

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