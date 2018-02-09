Пассажир скончался на борту самолета Москва – Барнаул

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пассажир скончался во время авиарейса Москва – Барнаул. Реанимационные действия на борту не помогли, сообщает Агентство "Москва".

Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, после того как один из пассажиров потерял сознание. Однако спасти его не удалось, пассажир скончался до приезда врачей.

Прибывшие в аэропорт медики констатировали смерть.

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