09 февраля 2018, 09:02Происшествия
Пассажир скончался на борту самолета Москва – Барнаул
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Пассажир скончался во время авиарейса Москва – Барнаул. Реанимационные действия на борту не помогли, сообщает Агентство "Москва".
Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, после того как один из пассажиров потерял сознание. Однако спасти его не удалось, пассажир скончался до приезда врачей.
Прибывшие в аэропорт медики констатировали смерть.
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