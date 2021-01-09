Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Взрыв прогремел на газопроводе в Полтавской области, сообщили в пресс-службе предприятия "Лубныгаз" в Facebook.

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со взрывом возможны аварийные отключения газа. По предварительной версии, инцидент произошел на газораспределительной станции. Сообщается, что все аварийные службы предприятия были выведены на дежурство.

Ранее взрыв произошел в ресторане на территории самопровозглашенной республики Косово в городе Урошевац. В результате инцидента пострадали свыше 40 человек. Здание ресторана было разрушено из-за взрыва.