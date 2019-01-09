Тело мужчины с порезом на руке нашли в подъезде дома на юге столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжани

Тело мужчины с порезом на руке обнаружили в подъезде в Братееве. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Как рассказали в полиции, утром 9 января в службу "02" обратилась москвичка, обнаружившая в подъезде дома на улице Борисовские Пруды тело 50-летнего экс-супруга. "Мужчина лежал возле тамбурной двери в луже крови, на его руке был порез", − уточнили в правоохранительных органах Агентству "Москва". По предварительны данным, причиной смерти могла стать обширная кровопотеря, добавил собеседник агентства.

По факту гибели мужчины следователи начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Они сфотографировали место происшествия и разыскивают возможных свидетелей.