Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09 января, 23:05

Тело мужчины с порезом на руке нашли в подъезде дома на юге столицы

происшествия

09 января, 23:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжани

Тело мужчины с порезом на руке обнаружили в подъезде в Братееве. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Как рассказали в полиции, утром 9 января в службу "02" обратилась москвичка, обнаружившая в подъезде дома на улице Борисовские Пруды тело 50-летнего экс-супруга. "Мужчина лежал возле тамбурной двери в луже крови, на его руке был порез", − уточнили в правоохранительных органах Агентству "Москва". По предварительны данным, причиной смерти могла стать обширная кровопотеря, добавил собеседник агентства.

По факту гибели мужчины следователи начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Они сфотографировали место происшествия и разыскивают возможных свидетелей.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика