Россиянку нашли мертвой в одном из отелей Таиланда

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Туристку из России нашли мертвой в ее номере в одном из отелей Таиланда. Об этом пишет газета The Phuket News.

По информации издания, инцидент произошел в городе Карон на курортном острове Пхукет. Как сообщили в полиции, причину смерти россиянки еще предстоит установить. Пока известно лишь, что на ее теле не было следов насилия.

"Женщина − гражданка России примерно 31 года", − цитирует газета представителя таиландской полиции. По словам полицейского, женщина приехала на Пхукет с дочерью и братом и собиралась покинуть остров 8 января. Идет расследование.