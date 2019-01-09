Устроивший стрельбу в салоне связи в ТиНАО не крал деньги

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Устроивший стрельбу в салоне сотовой связи в ТиНАО, не совершал разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"Разбоя не было. Мужчина совершил выстрел, предположительно из травматического оружия, и скрылся, ничего не взяв", − цитирует представителя полиции Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата в салоне "Связной" в поселении Московский, а затем украл деньги и сбежал. Теперь его разыскивает полиция. По словам очевидцев, стрелявший был "пухлого телосложения" и с пестрым шарфом.