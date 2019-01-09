Пять человек спасены при ликвидации пожара в квартире в ТиНАО

Сотрудники МЧС спасли пять человек при ликвидации пожара в одной из квартир, расположенной на 12 этаже жилого дома в ТиНАО.
Пожар вспыхнул в квартире по адресу: поселение Воскресенское, дом 40, корпус 2. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу. Сообщение о возгорании поступило в 18:38 по московскому времени.
"Благодаря слаженным действиям пожарных с 12 этажа с помощью спасательного оборудования были спасены два человека, переданы скорой помощи. В дальнейшем из соседней квартиры спасены еще три человека (из них два ребенка)", – сообщили в пресс-службе. Как уточняется, возгорание было ликвидировано в 19:17.
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