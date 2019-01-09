Одиннадцать человек пострадали при катании на горке в Воронеже

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

11 человек, среди которых 7 детей, попали в больницы после катания на самой популярной горке Воронежа с 30 декабря по 8 января, передает РИА Новости. С травмами их доставили в медучреждения.

Горка в центральном парке, известном как парк "Динамо", самая известная в городе. Ранее там уже фиксировали случаи травмирования отдыхающих, в том числе детей.

Представитель МКП "ЭкоЦентр", обслуживающего Воронежский центральный парк, заявил, что не в курсе таких инцидентов. Официально катание запрещено, о чем предупреждает большой плакат, подчеркнул он.