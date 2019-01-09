СК проводит проверку после смерти пассажира в аэропорту Внуково

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) сообщает о проведении проверки по факту смерти пассажира из Башкирии в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Тело 32-летнего пассажира нашли утром 9 января. Мужчина без признаков жизни лежал в туалетной комнате стерильной зоны вылета. При себе он имел билет на рейс № 363 Москва – Уфа и паспорт. По информации следователей, которые изучили записи с камер видеонаблюдения, мужчина зашел в туалетную кабинку в 00:20. Кабинку вскрыли только в 07:40.
Причина смерти пассажира пока не называется. На месте работают следователи. Ранее факт обнаружения мертвого пассажира подтвердили в полиции.
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