Полиция подтвердила обнаружение трупа в аэропорту Внуково

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Факт обнаружения мертвого пассажира в стерильной зоне терминала А столичного аэропорта Внуково подтвердили в полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

Тело 32-летнего пассажира нашли утром 9 января. Мужчина без признаков жизни лежал в туалетной комнате стерильной зоны вылета.

Прежде СМИ писали, что пассажира из Нового Уренгоя обнаружили мертвым в транзитной зоне.