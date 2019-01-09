Фото: скриншот телеканал Москва 24

В районе метро "Сокол" загорелись троллейбусные провода.

Как сообщает телеканал Москва 24, пустой троллейбус застрял на автобусной полосе. Однако происшествие никак не повлияло на движение транспорта.

На кадрах видно, как сначала провод просто горит, а позже и вовсе обрывается.

В результате инцидента никто не пострадал.