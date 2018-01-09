Подозреваемого в поджоге многоэтажного дома задержали в Тюмени

9 января, 10:11
Фото: ТАСС/Татьяна Силина
В Тюмени задержали подозреваемого по делу о поджоге многоэтажного дома, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло 8 января в доме №4 на Олимпийской улице. На фасаде девятиэтажного жилого дома горел утеплитель. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако потушить пожар удалось лишь на 1,5 тысячи квадратных метров.
Из здания эвакуировали 184 человека. На месте пожара обнаружили тело мужчины. По факту происшедшего возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".
Подозреваемый в поджоге задержан. С ним проводятся следственно-оперативные мероприятия.
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