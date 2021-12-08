Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение на Ленинградском мосту в Москве восстановлено, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что движение на участке ограничено из-за столкновения трех автомобилей. Движение в сторону области осуществлялось по одной полосе из четырех.

Тогда водителей призывали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной в Москве машина такси пробила ограждение и вылетела с дороги в Москву-реку после столкновения с двумя другими автомобилями.На месте аварии работали спасатели, пожарные и медики. Водители от помощи отказались, а пассажира забрала скорая.

