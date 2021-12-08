Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

01:29

Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара на востоке Москвы. Об этом в ночь на среду, 8 декабря, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Уточняется, что возгорание произошло на восьмом этаже жилого дома 41, корпус 2, на Вешняковской улице. Пожар потушен, его причины сейчас устанавливаются.

"В результате возгорания один человек пострадал и еще один умер по пути в больницу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире жилого дома на улице Дубининской в Москве. Из здания эвакуировали больше 40 человек. Из горящего дома также были спасены трое взрослых и трое детей. Один человек пострадал.

До этого возгорание произошло в квартире на шестом этаже в доме на Ленинском проспекте в столице. Один человек погиб, двое спасены.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать