Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара на востоке Москвы. Об этом в ночь на среду, 8 декабря, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Уточняется, что возгорание произошло на восьмом этаже жилого дома 41, корпус 2, на Вешняковской улице. Пожар потушен, его причины сейчас устанавливаются.

"В результате возгорания один человек пострадал и еще один умер по пути в больницу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире жилого дома на улице Дубининской в Москве. Из здания эвакуировали больше 40 человек. Из горящего дома также были спасены трое взрослых и трое детей. Один человек пострадал.

До этого возгорание произошло в квартире на шестом этаже в доме на Ленинском проспекте в столице. Один человек погиб, двое спасены.