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Происшествия

8 декабря, 16:12

Пять человек погибли в ДТП под Грозным

происшествия ДТП

Фото: ТАСС/Александр Сайганов

Два автомобиля столкнулись в Чечне. В результате аварии погибли пять человек, сообщает "Газета.ру".

ДТП произошло на 15-м километре автодороги "Грозный – Червленная", в районе населенного пункта Толстой-Юрт. Водитель 1988 года рождения за рулем автомобиля "ВАЗ-21150" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-21124", которым управлял житель Курчалоевского района 1989 года рождения.

Оба водителя скончались на месте. Также погибли три пассажира машины "ВАЗ-21124". Еще один пассажир с телесными повреждениями доставлен в республиканскую клиническую больницу Грозного.

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