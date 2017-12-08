Пять человек погибли в ДТП под Грозным

Фото: ТАСС/Александр Сайганов

Два автомобиля столкнулись в Чечне. В результате аварии погибли пять человек, сообщает "Газета.ру".

ДТП произошло на 15-м километре автодороги "Грозный – Червленная", в районе населенного пункта Толстой-Юрт. Водитель 1988 года рождения за рулем автомобиля "ВАЗ-21150" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-21124", которым управлял житель Курчалоевского района 1989 года рождения.

Оба водителя скончались на месте. Также погибли три пассажира машины "ВАЗ-21124". Еще один пассажир с телесными повреждениями доставлен в республиканскую клиническую больницу Грозного.