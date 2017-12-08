Задержан предприниматель по делу о пожаре в ТЦ в Раменском

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Задержан индивидуальный предприниматель, арендатор нежилых помещений в торговом центре в Раменском, где погибли три человека в ходе пожара.

Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей, передает пресс-служба ГСУСК по Московской области.



На арендатора были возложены обязанности по соблюдению противопожарной безопасности, уточняется в сообщении. В настоящее время ведется осмотр места пожара, назначены три судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы и свидетели.