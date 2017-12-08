Москва 24 встретилась с супругом обвиняемой в попытке продать своего ребенка

8 декабря, 13:43
Супруг жительницы подмосковной Балашихи, обвиняемой в попытке продать своего новорожденного ребенка, рассказал телеканалу Москва 24, что не знает, его ли это ребенок.
Мужчина признался, что живет с супругой уже 13 лет, и никаких проблем в их отношениях не было. Когда женщина забеременела, она уехала в Россию, чтобы там родить малыша.
Он также рассказал, что ничего не знает о том, где сейчас ребенок, жив ли он, и как его жена попала в полицию.
На вопрос, хотел бы он оставить ребенка, мужчина ответил: "Я откуда знаю, это мой ребенок или не мой ребенок".
По данным следствия, в 2014 году подсудимая, будучи беременной, познакомилась в интернете с женщиной и предложила ей своего будущего младенца за десять тысяч рублей. Когда пришло время рожать, подсудимая приехала в Уфу, взяла документы потенциальной покупательницы, вклеила туда свою фотографию и предъявила их в одном из роддомов. После появления на свет дочери она отдала ее местной жительнице и взамен получила деньги.
В отношении биологической матери ребенка возбудили уголовное дело по факту торговли людьми. О продаже ребенка полицейские узнали через социальные сети. Обвиняемая полностью признала свою вину. Она пояснила, что продала ребенка из-за тяжелой жизненной ситуации и плохого материального положения.
Сейчас новорожденная девочка по имени Софья находится в органах опеки. Семья, которая пыталась ее купить, также находится под следствием.
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