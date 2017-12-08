Водитель LADA насмерть сбил пешехода на Ленинградском шоссе

Фото: ТАСС/Алексей Витюховский

Пешеход погиб под колесами Lada Largus на севере Москвы.

Водитель автомобиля Lada двигался по Ленинградском шоссе. В районе дома №100 он совершил наезд на пешехода вне пешеходного перехода. В пресс-службе столичного управления ГИБДД уточняют, что от полученных травм человек скончался, сообщает Агентство "Москва".

Правоохранители добавили, что водитель не стал скрываться с места происшествия.

Сейчас там работают сотрудники ГИБДД. Они выясняются все обстоятельства ДТП.