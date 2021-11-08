В Ярославской области пресекли нелегальное производство сигарет

10:15
Фото: СК РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета пресекли нелегальное производство табачной продукции в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
"Изъято более 133 тысяч пачек сигарет, табака массой свыше 14 тонн, а также финансовая документация, подтверждающая теневую экономическую деятельность", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что с мая прошлого года по июль текущего была реализована немаркированная табачная продукция на сумму свыше 100 миллионов рублей. Фальшивые сигареты сбывали на территории столичного региона.
В прошлом году ФСБ совместно с министерством внутренних дел и Следственным комитетом задержали участников и лидеров преступного сообщества, которое продало поддельные сигареты более чем на 300 миллионов рублей.
Во время обысков на складах и в домах участников сообщества специалисты обнаружили и изъяли около миллиона пачек сигарет, сумма немаркированной табачной продукции составила более 30 миллионов рублей.
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