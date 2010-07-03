МВД начало проверку по факту похищения человека на Рублевском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правоохранители устанавливают обстоятельства похищения человека на Рублевском шоссе. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

8 ноября на службу "02" поступило сообщение о том, что на территории дилерского автоцентра на Рублевском шоссе двое злоумышленников связали мужчину, посадили в машину и скрылись. Был введен план "перехват" для поимки злоумышленников.

"Сотрудниками полиции на МКАД искомая автомашина была обнаружена и остановлена. Задержаны водитель и пассажир. На заднем сидении обнаружен связанный мужчина. По факту случившегося начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сейчас работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ЧП.

Ранее были задержаны подозреваемые в похищении мужчины на Рублевском шоссе‬. Инцидент произошел на Рублевском шоссе возле дома № 74.

