Фото: Москва 24/Антон Великжанин

‪В Москве задержаны подозреваемые в похищении мужчины на Рублевском шоссе‬. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Рублевском шоссе возле дома 74. Как уточняется, сначала злоумышленники избили мужчину, а затем затолкали его в багажник автомобиля и немедленно скрылись с места преступления.

Позднее сотрудники ДПС задержали подозреваемых. Похищенный человек был освобожден.

Этим летом на Литовском бульваре двое избили мужчину 1984 года рождения, а затем затолкали его в багажник черного автомобиля Porsche Cayenne. Похищенного мужчину освободили и доставили в больницу с ушибами лица, головы и локтя.

Следственный комитет предъявил обвинения двум безработным. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

