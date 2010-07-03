Следователи начали проверку после аварийной посадки Ан-2 на Кубани

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Следователи организовали проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел днем в пятницу, 8 ноября. Легкомоторный самолет под управлением одного пилота совершил экстренную посадку в поле. Пилот не пострадал.

По предварительной версии, причиной произошедшего стала неисправность двигателя самолета.

Ранее самолет Boeing из Германии с неисправной гидросистемой аварийно сел в аэропорту Шереметьево. Лайнер летел из Франкфурта. Из-за неполадок экипаж запросил аварийную посадку, столичная воздушная гавань была готова принять его. На борту находились 154 человека, никто из них не пострадал.

