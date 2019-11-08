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Происшествия

14:57

Минобороны опровергло смерть раненого при стрельбе в Забайкалье

происшествия

Фото: соцсети

Министерство обороны России опровергло информацию о смерти одного из двух военнослужащих, получивших ранения при стрельбе в Забайкалье. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас состояние обоих военнослужащих стабильное. Медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Трагедия произошла 25 октября в закрытом административно-территориальном округе Горный. 20-летний солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время вечерней смены караула. Боец должен был разрядить автомат, сдавая пост, но вместо этого он зарядил обойму и начал стрелять.

Под пули попали около десятка военных. Погибли двое офицеров и шестеро солдат.

Ранее сообщалось, что комитет солдатских матерей отстранил от должности своего председателя из-за ее слов об ЧП в Забайкалье. Женщина утверждала, что в армии нет дедовщины, а Шамсутдинов совершил преступление из-за компьютерных игр и Интернета. В КСМ напомнили, что у них есть статистика обращений граждан и военнослужащих.

Позднее председатель комитета солдатских матерей опровергла информацию о том, что подписывала документы о сложении полномочий.

Расстрелявший сослуживцев солдат мог открыть огонь из-за конфликта с офицером

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