В СЗАО задержали подозреваемого в мошенничестве при трудоустройстве в полицию

13:40
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники полиции задержали в столице мужчину, который за деньги обещал содействие в трудоустройстве в органы внутренних дел, об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
"Сотрудники полиции по району Северное Тушино задержали подозреваемого в мошенничестве", – сказал Титов.
Он отметил, что в полицию обратился 59-летний мужчина и сообщил, что неизвестный за деньги предложил помощь в трудоустройстве на службу в органы внутренних дел его сына.
"Заявитель перечислил ему на банковский счет более 60 тысяч рублей, однако мужчина скрылся, не выполнив обязательств", – пояснил Титов.
Оперативники установили, что мужчина, одетый в форму, подсел к потерпевшему в одном из столичных заведений. Во время разговора он предложил устроить его сына на работу в полицию, говорится в сообщении.
По словам Титова, задержанный никогда не работал в правоохранительных органах.
Правоохранители задержали мужчину по месту проживания на Дербеневской улице. Как оказалось, ранее он был судим за аналогичное преступление.
Ранее Домодедовский городской суд Московской области приговорил телефонного мошенника к двум годам колонии общего режима. Сообщник осужденного позвонил женщине и сообщил о якобы совершенном ее сыном преступлении. Потерпевшей предложили за 260 тысяч рублей решить вопрос с освобождением сына от ответственности. Однако женщина связалась с сыном, а затем обратилась в полицию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: