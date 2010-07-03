В СЗАО задержали подозреваемого в мошенничестве при трудоустройстве в полицию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали в столице мужчину, который за деньги обещал содействие в трудоустройстве в органы внутренних дел, об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"Сотрудники полиции по району Северное Тушино задержали подозреваемого в мошенничестве", – сказал Титов.

Он отметил, что в полицию обратился 59-летний мужчина и сообщил, что неизвестный за деньги предложил помощь в трудоустройстве на службу в органы внутренних дел его сына.

"Заявитель перечислил ему на банковский счет более 60 тысяч рублей, однако мужчина скрылся, не выполнив обязательств", – пояснил Титов.

Оперативники установили, что мужчина, одетый в форму, подсел к потерпевшему в одном из столичных заведений. Во время разговора он предложил устроить его сына на работу в полицию, говорится в сообщении.

По словам Титова, задержанный никогда не работал в правоохранительных органах.

Правоохранители задержали мужчину по месту проживания на Дербеневской улице. Как оказалось, ранее он был судим за аналогичное преступление.

Ранее Домодедовский городской суд Московской области приговорил телефонного мошенника к двум годам колонии общего режима. Сообщник осужденного позвонил женщине и сообщил о якобы совершенном ее сыном преступлении. Потерпевшей предложили за 260 тысяч рублей решить вопрос с освобождением сына от ответственности. Однако женщина связалась с сыном, а затем обратилась в полицию.