Москвичка купила виллу на Сардинии за 270 тыс евро по фальшивому договору

12:45
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Москвичка купила виллу на Сардинии и потеряла 270 тысяч евро, подписав недействительный договор. Об этом пишет Агентство "Москва".
61-летняя жительница столицы решила купить недвижимость на итальянском острове Сардиния летом прошлого года. Она обратилась в московский офис компании-застройщика Spano Immobiliare di Spano Cristina.
Женщина выбрала виллу в местности Коста-Парадизо. Представитель застройщика в России и итальянский сотрудник компании предложили ей оплатить недвижимость по предварительному договору купли-продажи.
С июля по сентябрь прошлого года москвичка перевела компании 270 тысяч евро и получила расписку с подписями участников сделки. В течение года она вела переписку с итальянским застройщиком и представителями компании в России.
Предполагалось, что Spano Immobiliare di Spano Cristina подготовит все необходимые документы о передаче недвижимости после выплаты суммы целиком. Затем жительницу столицы должны были пригласить на Сардинию для подписания сделки.
"В июле 2019 года женщина прилетела на Сардинию и через местного юриста выяснила, что договор составлен не по правилам итальянского законодательства и является недействительным, поскольку не подписан генеральным директором застройщика ", – сообщил источник в правоохранительных органах.
В последний месяц представители компании-застройщика перестали выходить на связь, женщину так и не пригласили в Италию. Она заявила о произошедшем в полицию, была начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее полиция задержала мужчину, которого подозревают в хищении более 6 миллионов рублей путем мошенничества. Злоумышленник вызвался помочь жителю Подмосковья с обменом денег, но подменил купюры на фальшивые.
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