Число скончавшихся от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 21

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Число скончавшихся в результате употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"Всего 49 (пострадали. – Прим. ред.), из них 21 летальный исход", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 37 пострадавших в результате отравления метанолом в Оренбуржье.

О первых случаях отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области стало известно в четверг, 7 октября. В рамках уголовного дела местные правоохранители задержали шесть подозреваемых.

Один из них, 29-летний житель города Орска, по данным правоохранителей, организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции в крупном размере. Следствие намерено ходатайствовать об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела по данному факту находится на контроле Генпрокуратуры и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.