В Дагестане сообщили о падении неизвестного снаряда

15:12
Фото: телеграм-канал "Подъем"
В горах Дагестана, рядом с селом Чираг, были найдены обломки неизвестного снаряда и воронка от него. На место направлены оперативные службы, заявили РБК в администрации Агульского района.
"Есть воронка неустановленного образца. Экспертиза должна сказать, что это. Комиссия выехала, мы еще не знаем, что там", – уточнили представители администрации. Известно, что сотрудники МВД по Дагестану проверят поступившую информацию.
Как рассказали в администрации, местные жители слышали взрыв примерно неделю назад. В среду, 7 октября, обломки снаряда нашел пастух в районе границы Агульского и Дахадаевского района.
Летом снаряд времен ВОВ нашли на территории садового товарищества "Лесной" в ТиНАО. Опасный предмет вывезли в безопасное место для утилизации.
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