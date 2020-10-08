В Дагестане сообщили о падении неизвестного снаряда

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В горах Дагестана, рядом с селом Чираг, были найдены обломки неизвестного снаряда и воронка от него. На место направлены оперативные службы, заявили РБК в администрации Агульского района.

"Есть воронка неустановленного образца. Экспертиза должна сказать, что это. Комиссия выехала, мы еще не знаем, что там", – уточнили представители администрации. Известно, что сотрудники МВД по Дагестану проверят поступившую информацию.

Как рассказали в администрации, местные жители слышали взрыв примерно неделю назад. В среду, 7 октября, обломки снаряда нашел пастух в районе границы Агульского и Дахадаевского района.

Летом снаряд времен ВОВ нашли на территории садового товарищества "Лесной" в ТиНАО. Опасный предмет вывезли в безопасное место для утилизации.